DuckDuckGo, le meilleur métachatbot gratuit d’IA générative du moment ?

6 juillet 2024

Je me suis déjà essayé à l’utilisation des chatbots d’IA générative Copilot et Gemini proposés respectivement par Microsoft et Google. Le produit proposé par l’éditeur du navigateur Chrome semble pour l’heure moins élaboré que son concurrent.

Pour une raison que la raison ignore, Gemini produit une réponse en anglais.

Comme leur célèbre homologue ChatGPT édité par OpenAI, vous devez créer un compte pour pouvoir utiliser les chatbots proposés par Google et Microsoft. Le point négatif de ChatGPT est qu’il ne propose aucun lien pour sourcer le texte généré.

Les métachatbots

DuckDuckGo propose avec un chatbot d’IA générative utilisable sans disposer de compte au préalable. Vos questions resteraient totalement anonymes. Les deux modèles les plus intéressants sont respectivement Claude 3 et Mixtral. A noter que le chatbot proposé par Meta, indisponible pour les Internautes français, est utilisable au travers de DuckDuckGo.

Mais l’outil le plus intéressant en matière d’IA générative est le métachatbot proposé par You. Il dispose de 7 modèles, dont GPT4. Contrairement à DuckDuckGo AI, il est payant. Dommage. ;+)

Un annuaire

Super AI Tools est un annuaire rassemblant d’autres pépites. Vous disposez d’un panel complet d’outils gratuits sur GPT Tool.