Cas de dopage à l’IA générative chez les blogueurs ?

Le dopage, dans le cyclisme, se voit à la cadence de pédalage. Chez les blogueurs, le dopage à l’IA générative se voit à la fréquence de publication. J’ai été surpris, hier, de voir un camarade blogueur publier six articles en moins de 24 heures. » Mais, Monsieur, ce n’est pas possible : vous êtes plusieurs « .

Quelle valeur ajoutée à utiliser l’IA générative pour bloguer ?

La généralisation de l’IA générative chez les Internautes, c’est-à-dire chez vous et moi, est en train de rendre obsolète l’usage des moteurs de recherche et, du même coup, le SEO. Cette nouvelle technique de recherche d’informations est, selon moi, une version élaborée des métamoteurs. Alors, évidemment, pour tous ces blogueurs qui vivent en partie de la rédaction d’articles sponsorisés ou publirédactionnels à l’insu de votre plein gré, la tâche va se compliquer. Leur business plan est en train de se casser la margoulette.

La question qui fâche ?

Pour vérifier l’usage que peuvent faire les blogueurs de l’IA générative, j’ai posé la question suivante à Copilot, Gemini, DuckduckGo AI Chat, largement inspirée par la lecture du billet de Florian Burnel, « Quelle est la version de Debian utilisée sur une machine ? Voici 5 méthodes pour le vérifier ! » :

Quelles sont les méthodes pour connaître la version de la distribution Linux sur laquelle je suis en train de travailler ?

Les réponses des 5 principales technologies d’IA générative sont plutôt correctes :

IA générative Bonnes

réponses Mauvaises

réponses Copilot / GPT4 4 1 Gemini 2 0 Claude 3 4 1 Llama 3 4 1 Mixtral 3 0

Grâce à cette question, j’ai découvert avec neofetch et screenfetch, deux logiciels et deux commandes qui fournissent de l’information sur la distribution utilisée. Faudra-t-il que je fasse un article sur ces deux outils ? ;+)

Dans son article, Florian évoque la consultation des dépôts et des packages qu’on retrouve dans les réponses des chatbots des IA génératives en ajoutant le mot Debian après Linux dans la question posée. Autrement dit, l’article publié sur l’excellent It-Connect n’a strictement aucune valeur ajoutée.

Quel avenir pour nos blogs ?

L’IA générative va nous obliger à produire des contenus originaux. C’est, pour ma part, ce que je m’efforce à faire depuis des années. Je n’ai jamais utilisé cette technologie pour vous mentir, me travestir. Je ne suis pas un faussaire ! Je veux vous transmettre, sans doute très maladroitement, mes savoirs, mes compétences, mes « tours de main », ma vision, parfois mes opinions dont, j’espère, vous n’avez strictement rien à faire. Je ne veux surtout pas être plat, creux, factuel… une sorte d’ectoplasme en quelque sorte. L’informatique, c’est avant tout de l’humain et du jus de cerveau, parfois du stress et de la sueur.