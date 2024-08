TDMRep pour se protéger du pillage de vos œuvres

Le scraping, l’utilisation par les éditeurs des moteurs, des réseaux sociaux et des chatbots de l’IA générative s’inscrivent dans une logique de pillage de vos contenus. Conscient des risques pour les ayants-droits de l’accaparement sans rétribution par les GAFAM de nos textes, images et documents, le W3C a défini un protocole protégeant les éditeurs de sites. Ce protocole TDMRep ou Text and Data Mining Reservation Protocol est très simple à mettre en œuvre.

Mise en œuvre de TDMRep

Création du fichier tdmrep.json

Vous devez créer un fichier /.well-known/tdmrep.json dans lequel vous aurez à définir :

la portée de la gestion des droits sur les œuvres, avec location (utilise des expressions régulières) ;



la réservation de vos droits, avec tdm-reservation (0 ou 1) ;



le texte indiquant le type de licence portant sur les droits, avec tdm-policy (adresse de la page des conditions d’utilisation des œuvres).



Envoi des entêtes de réponse par le serveur Web Apache

Pour que ces trois directives apparaissent dans les entêtes de réponse du site, vous devez ajouter dans un des fichiers de configuration générale du serveur Web Apache :

Header append tdm-reservation: 1 Header append tdm-policy: "https://www.dsfc.net/tdm-policy"

Dans le template prenant en charge l’entête de votre site WordPress ou dans la section header du code html de vos pages, vous pouvez ajouter :

<meta name "tdm-reservation" content="1" /> <meta name "tdm-policy" content="https://www.dsfc.net/tdm-policy" />