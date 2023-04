Veille stratégique et concurrentielle : le choix de Joplin

9 avril 2023

C’est Jarrot, un de mes stagiaires ABD qui m’a montré Obsidian, un logiciel propriétaire de très belle signature, dédié à la prise de notes, hélas payant pour un usage professionnel. Comme à chaque fois que je découvre un logiciel, j’ai jeté un œil sur le site AlternativeTo. Et j’y ai vu que les internautes préféraient Joplin. Il a l’avantage d’être Open Source et gratuit d’utilisation en entreprise.

Obsidian a comme atout principal de relier visuellement et graphiquement les notes à partir de hashtags insérés dans le texte. Joplin a pour lui de disposer d’un éditeur Wysiwyg et surtout des extensions Joplin Web Clipper pour Firefox et Joplin Export pour Thunderbird. Vous pourrez ainsi générer des notes à partir de pages Web, de vos mails ou encore de threads RSS. Car, oui, Thunderbird est aussi un agrégateur de flux RSS de haute signature.

Les extensions à installer sous Joplin

J’ai ajouté plusieurs modules pour rendre Joplin encore plus agréable. Il s’agit de :

macOS theme ;

Enhancement ;

Insert Date ;

Link Graph UI.

Limitations

Je reprocherai juste à Joplin de ne pas pouvoir choisir les carnets de notes à synchroniser, sans passer par un nouveau profil. L’extension Link Graph UI a encore des progrès à faire par rapport à Obsidian Canvas.