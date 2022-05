phpList : modification des headers et autres considérations

11 mai 2022

phpList est, comme vous le savez, un outil d’e-marketing et surtout d’e-mailing permettant la conception et l’envoi de newsletter. Le souci est le risque d’être considéré, très vite, comme un spammeur. Il faut donc épurer le code de l’application des entêtes qui l’identifieraient très rapidement au niveau des dispositifs antispam des FAI et des GAFAM. Ce script Bash est à exécuter sous Linux après chaque mise à jour du code PHP de l’application sur vos serveurs.

#!/bin/bash cd /home/www/phplist/public_html/lists # cd /home/outils/phplist-3.6.7/public_html/lists # Remplacement du user agent FILES=$(grep -r -P "ini_set\('user_agent',"|cut -d ':' -f 1|sort -u) for I in $FILES do sed -i -E "s@ini_set\('user_agent', NAME\.' \([pP][hH][pP]list [vV]ersi(e|on) '\.VERSION\.'\)'\)@ini_set('user_agent', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.9.0)'@g" $I done # Mise en commentaire des ajouts d'entêtes FILES=$(grep -r -P '\$(mail|this)->addCustomHeader'|cut -d ':' -f 1|sort -u) for I in $FILES do sed -i -E 's@(\$(mail|this)->addCustomHeader)@//\1@g' $I done # Élimination des informations d'identification FILES=$(grep -r -P 'powered by phpList, www\.phplist\.com'|cut -d ':' -f 1|sort -u) for I in $FILES do sed -i 's@powered by phpList, www.phplist.com@@g' $I done # Plus risqué FILES=$(grep -r -P '\$PoweredBy(Image|Text)?'|cut -d ':' -f 1|sort -u) for I in $FILES do sed -i -E 's@(^[ \t]+\$PoweredBy(Image|Text)?)@//\1@g' $I done