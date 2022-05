Linux Fedora : installer Collabora Online sur une instance NextCloud

9 mai 2022

NextCloud est sans doute l’une des applications collaboratives les plus géniales du moment, offrant une alternative Open Source aux services propriétaires Google WorkSpace et Microsoft Office 365. Elle est écrite en PHP. Et Collabora Online est, en fait, une application bureautique utilisable dans NextCloud, une sorte de LibreOffice en mode interface Web, permettant d’éditer vos documents ODF, DOCX, etc directement à partir de votre navigateur !

Pré-requis

Vous devez disposer au préalable d’un environnement LAMP constitué d’un serveur Web Apache, d’un moteur de bases de données MariaDB (même si NextCloud peut utiliser du SQLite) et du PHP.

Installer NextCloud sur Fedora

Téléchargez d’abord l’archive du logiciel Nextcloud au format ZIP à l’aide de la commande wget, puis dézippez le avec unzip :

cd /home/www wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-23.0.4.zip unzip nextcloud-23.0.4.zip chown -R apache:apache nextcloud

L’installation se fait, très simplement, à partir de votre navigateur, en entrant dans la barre d’adresses :

https://[ip_ou_fqdn_de_votre_serveur]/nextcloud/

Vous devez saisir les coordonnées du compte administrateur, ainsi que les données de connexion à la base MariaDB :

Ensuite, l’installeur procède à l’ajout des applications recommandées.

L’interface NextCloud

Elle est facilement personnalisable.

Ajout des dépôts Collabora Online

Contrairement à CentOS, Fedora utilise désormais la commande dnf :

dnf config-manager --add-repo https://www.collaboraoffice.com/repos/CollaboraOnline/CODE-centos8

Installation de la suite Collabora Online

Une fois les dépôts ajoutés, éditez le fichier/etc/yum.repos.d/collaboraoffice.com_repos_CollaboraOnline_CODE-centos8.repo et désactivez la vérification de la clé GPG en ajoutant au fichier gpgcheck=0 :

[collaboraoffice.com_repos_CollaboraOnline_CODE-centos8] name=created by dnf config-manager from https://www.collaboraoffice.com/repos/CollaboraOnline/CODE-centos8 baseurl=https://www.collaboraoffice.com/repos/CollaboraOnline/CODE-centos8 enabled=1 gpgcheck=0

Puis, installez les paquets coolwsd et CODE-brand :

dnf install coolwsd CODE-brand

Lancer et activer le service Collabora Online

Sous Fedora et systemd, le lancement et l’activation des services se font à l’aide de la commande systemctl :

systemctl start coolwsd systemctl enable coolwsd

L’interface Collabora Online

Collabora Online fournit le niveau fonctionnel d’une suite bureautique telle quelle LibreOffice.