Guide d’utilisation à phpList

9 mai 2022

Je dois former Farida, notre animatrice bibliothécaire-médiathécaire du Centre Culturel Multimédia à phpList que j’ai installé sur mon serveur dédié. phpList est une application Web Open Source écrite en PHP, permettant la gestion de vos newsletters et vos campagnes d’e-marketing . Une fois configuré et paramétré, il s’agit d’un outil simple d’emploi pour informer vos clients et vos fournisseurs pour une entreprise, vos usagers et vos adhérents pour les collectivités et les associations.

Dans ce guide d’utilisation à phpList, vous trouverez comment :