Contre les fake news, le fact checking ?

31 octobre 2022

Internet et les réseaux sociaux sont en train de changer profondément la donne en matière politique et informationnelle. Avec l’émergence des fake news, les sites de fact checking seraient censés nous permettre de contrôler la parole des pouvoirs en place et aussi de leurs oppositions. A l’occasion de la crise sanitaire du COVID, nous avons pu mesurer à quel point ces nouveaux outils se comportaient en chiens de garde de la pensée dominante.

Alors qu’ils avaient fleuri à l’occasion de l’élection présidentielle de 2012, la plupart des sites de fact checking ont purement et simplement disparu de la circulation. Il faut dire que l’infatuation des médias aux pouvoirs en place les aura profondément décrédibilisés. Je vous recommande chaudement la lecture d’Acrimed pour mieux comprendre comment se construit ce capitalisme informationnel de connivence.

L’ancêtre : Hoaxbuster

Hoaxbuster est né en 1999. Ce site est en train de tomber en désuétude, faute de rédacteurs : aucune nouvelle publication depuis fin 2021 !

Le Monde : les Décodeurs et le Decodex

Le site Les Décodeurs, c’était à l’origine un blog du journaliste Samuel Laurent. Il en est aujourd’hui le responsable. Le site possède un fil RSS.

Le Decodex est un autre service du journal Le Monde.

L’AFP : Factuel

Factuel est une émanation de l’AFP. Il dispose également d’un fil RSS.

Libération : CheckNews.fr

CheckNews est un moteur de recherche proposé par le journal Libération. Aucun fil RSS spécifique ! Guillaume nous a dégoté le fil RSS.



20 minutes : Fake off

Fake off est une émanation du journal gratuit 20 minutes. Il ne dispose pas de fil RSS spécifique.

Captainfact

Le site Captainfact fournit une extension installable dans votre navigateur pour vérifier les vidéos Youtube.

franceinfo : le vrai du faux

FranceInfo vous propose de démêler le vrai du faux.

Vrai ou fake

Vrai ou fake est une autre émanation du service public !

France 24 : les observateurs et info ou intox

Les observateurs sont une émanation de France24. Toi aussi, deviens un observateur !

Et puis, le lundi à 9 h 45, vous pourrez suivre une émission en directe consacrée à l’info ou intox.

ARTE : désintox et Datascience vs Fake

ARTE vous propose une cure de désintox, sans chlorophylle.

Avec Data Science vs Fake, la chaîne franco-allemande propose de lutter contre les idées reçues.

Les détecteurs du mensonge, une émanation de Arrêt sur images

Daniel Schneidermann fut un précurseur. Arrêt sur images propose les détecteurs de mensonge.

Fact & Furious

Le site Fact & Furious se dit indépendant. De la pensée dominante ???

Les vérificateurs

TF1 dispose des Vérificateurs.

Les surligneurs

Signalons encore les surligneurs.

PolitiFact

Un des ancêtres transatlantique du fact checking.

FactCheck.org

FactCheck.org est une émanation de l’université de Pennsylvanie.

Conspiracy Watch

Sensé traiter du complotisme, les éditeurs Conspiracy Watch sont plus dans le dénigrement que dans le fact checking.

Avant eux…

Il y eut les pinocchios de l’Obs.

Article publié le 26/10/2011, mis à jour le 25/02/2012, puis le 14/12/2018, puis le 8/05/2019