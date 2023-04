Extraire l’audio des vidéos Youtube

23 avril 2023

J’ai voulu me resservir de Youtube-dl pour extraire les musiques des vidéos Youtube. Inutile : le projet est à l’abandon depuis 2021 ! Heureusement, nous disposons, avec yt-dlp, d’un fork et de quelques différences dans le comportement des deux commandes.

Batch Windows pour extraire la bande son des vidéos Youtube

Pensez au préalable à installer FFmpeg sur votre système Windows. Sur ma machine, j’ai choisi le dossier c:\ffmpeg à l’occasion de l’installation du logiciel. Je dispose d’un lecteur RAM virtuel, désigné ci-dessous par la lettre R.

@echo off setlocal set ua="Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/112.0" set urls=.\yt.urls set ytpath="C:\youtube-dl" set ffmpegpath="C:\ffmpeg\bin" set cmd=%ytpath%\yt-dlp.exe if exist cookies.txt del /q cookies.txt %cmd% -f bestvideo+bestaudio/best --buffer-size 64K --user-agent %ua% --geo-bypass --no-playlist -r 125M -a %urls% -q --no-check-certificates --audio-multistreams -x --extract-audio best --extract-audio 0 --audio-format mp3 --no-keep-video --ffmpeg-location %ffmpegpath% --cache-dir r:\ --cookies cookies.txt endlocal exit