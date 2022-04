Les encyclopédies gratuites

1 avril 2022

Après avoir contribué à faire disparaître Encarta et le Quid, l’avènement de l’Internet, de Wikipédia et de Google aura eu pour conséquence directe d’amener les éditeurs d’encyclopédie à s’ouvrir davantage pour continuer à exister, en proposant un accès gratuit à leurs contenus. De ce point de vue, l’initiative des éditions Larousse est des plus spectaculaires. Vous pouvez désormais accéder gratuitement à la version intégrale de la grande encyclopédie Larousse.

Universalis n’est pas en reste, même si l’accès à la totalité du contenu est payant. L’éditeur permet un accès aux articles de son encyclopédie, en en limitant toutefois l’intégralité des contenus à ses abonnés ! Il ne faudrait pas non plus oublier l’encyclopédie Britannica, dont l’accès est totalement gratuit.

Recherche sur le Grand Charles !

Pour vous faire une idée des qualités respectives de Wikipédia, Larousse ou Universalis, j’ai effectué une petite recherche sur Charles de Gaulle.

La carte mentale proposée par Universalis

Vous apprécierez la carte mentale (Mind Mapping) proposée par Universalis.