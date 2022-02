Des ebooks dans le domaine public

11 février 2022

Il existe deux catégories d’ouvrages libres de droit : les livres entrés dans le domaine public (70 ans en droit français après le décès de l’auteur) et les livres sous licence « Open Source », encore rares du fait de problèmes juridiques ! Je vous livre une liste de sites qui vous permettront de lire de nombreux ouvrages à partir de votre liseuse.

Europeana

Vous en trouverez sur le portail Europeana.

Wikisource

Il y a aussi Wikisource, une émanation de Wikipédiaqui propose les fichiers EPUB, PDF et MOBI des œuvres.

Gutenberg

Et puis, le projet Gutenberg !

Sans oublier le moteur Bungo Search qui permet d’exploiter la base Gutenberg ! Pour télécharger, vous devez cliquer sur Read at Project Gutenberg.

Gallica

Sans oublier la BNF et Gallica qui propose les ouvrages au format PDF des œuvres originales avec la couverture ! A noter que Gallica Vous permet d’accéder aux archives du CNAM.

Feedbooks

Feedbooks est devenu payant.

Bibebook

Sans oublier Bibebook. A noter la possibilité de télécharger plus de 1700 ebooks via Torrent.

L’archive de l’Internet et l’OpenLibrary

La plus grande collection se trouve sans doute sur Archive.org ! Elle est également accessible au travers du site OpenLibrary qui lui est préférable. Les documents sont disponibles aux formats PDF, EPUB et MOBI.

Ebooks libres et gratuits

Des ouvrages exclusivement francophones sur Ebooks libres et gratuits et des oeuvres téléchargeables au format PDF, EPUB et MOBI.

bOuQuineux.com

Avec bOuQuineux.com, vous disposez d’un moteur très simple et très intuitif, avec, à l’arrivée, des fichiers au format PDF et EPUB.

Typesense

Typesense est un moteur sur la base de données OpenLibrary !

Standard Ebooks

Standard Ebooks propose les formats EPUB, AZW3, KEPUB, Advanced EPUB.

InLibroVeritas

Le téléchargement du fichier PDF à partir du site InLibroVeritas requiert de créer un compte sur le site. Moyen.

Autres sites

Les sites commerciaux

Ils nécessitent de vous inscrire au service.