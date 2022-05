Un grand merci aux techniciens Dedibox

3 mai 2022

Le CPU de la machine que je louais chez Dedibox et sur laquelle s’exécutaient ce site et quelques autres a lâché le 28 avril. Nous sommes le 3 mai et j’ai réussi à remettre une nouvelle machine en marche grâce à l’équipe Dedibox qui a récupéré le SSD sur lequel se trouvaient toutes mes données.

Si je disposais des sauvegardes de mes bases MariaDB, en revanche, je n’avais aucune copie des thèmes utilisés par WordPress. Je voudrais donc devant vous saluer tout particulièrement les techniciens Christian Parot, Andrew JOSEPH, Vincent Herdoul, Evan Bondure, Alexis Marshal, Gaël Le Blanc, Alyssandre Duchannes. Merci à vous les gars, pour votre sang froid, votre calme, votre professionnalisme ! Je vous embrasse.