Accéder à vos machines Windows avec SSHFS

16 avril 2023

J’avais cru trouver avec RaiDrive un outil idoine pour me connecter à distance aux systèmes de fichiers de mes serveurs. Il s’agit, hélas, d’un logiciel propriétaire. J’ai donc cherché une autre solution – sécurisée – pour synchroniser ma prise de notes sous Joplin à partir de mon ordinateur portable, lorsque je suis à l’extérieur.

J’ai donc cherché sur AlternativeTo une autre solution et mon choix s’est fixé sur SSHFS-Win, WinFsp et SSHFS-Win Manager. Après avoir téléchargé et installé les 3 logiciels, j’ai donc pu établir une connexion à mon serveur Windows au travers de la génération d’une clé SSH, l’établissement d’une NAT sur ma box et après avoir configuré mon pare-feu.

Génération d’une clé OpenSSH

Après avoir installé et configuré OpenSSH sur Windows, il vous faudra générer une clé SSH à l’aide de ssh-keygen en 4096 bits, si possible.

C:\Windows\System32\OpenSSH>ssh-keygen -b 4096 Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (C:\Users\Administrateur/.ssh/id_rsa):

La commande génère deux fichiers dans le dossier %USERPROFILE%\.ssh : id_rsa pour la clé privée ; id_rsa.pub pour la clé publique. Copiez le contenu de la clé publique dans le fichiers %USERPROFILE%\.ssh\authorized_keys. Copiez la clé privée sur la machine à partir de laquelle vous serez amené à vous connecter au serveur.

Se connecter au serveur distant

Cliquer sur Add Connection. ou sur Edit Mode une fois la connexion établie, si vous souhaitez la modifier.

Cliquez alors sur le crayon pour, ici, modifier la connexion existante.

Entrez l’adresse IP ou le nom de machine résolu (FQDN) dans la zone IP/HOST, le port du serveur dans la zone PORT, l’emplacement de la clé privée dans la zone KEY FILE, le chemin du dossier auquel vous souhaitez accéder dans la zone PATH et enfin le lecteur au niveau de la zone DRIVE LETTER. Sauvegardez en cliquant sur Save.

Pour vous connecter, cliquez sur l’icône en bleue dans la copie d’écran ci-dessous.

Pour charger le logiciel au lancement de Windows, cliquez sur Settings. et activez STARTUP WITH WINDOWS.