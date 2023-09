rclone pour copier vos sauvegardes de Linux vers Windows

14 septembre 2023

J’avais tenté de mettre en œuvre rclone, il y a quelques années, pour des transferts de Linux vers Windows. A l’époque, rclone sous Windows utilisait cygwin. Cela ne me rassurait pas particulièrement quant à sa fiabilité. J’ai eu la bonne surprise en l’installant ce matin sur mon serveur Windows de constater qu’il était désormais compilé nativement pour les environnements X64.

rclone est un logiciel Open Source permettant de synchroniser deux répertoires en ne prenant que les fichiers ayant été modifiés. C’est l’équivalent de robocopy sous Windows, en beaucoup plus rapide. Il prend en charge notamment les protocoles SMB/CIFS, SFTP et NFS, FTP, WebDav.

Après avoir téléchargé et dézippé l’archive de rclone dans c:\tools\rclone, j’ai dû configurer le logiciel.

Générer un jeu de clés ssh

Incapable d’utiliser les jeux de clés Putty, il a fallu très temporairement retourner sur Linux générer un jeu de clé avec OpenSSH :

ssh-keygen -b

Le jeu de clés privée et publique se crée dans votre dossier ~/.ssh. Vous devez alors ajouter la clé publique au fichier ~/.ssh/authorized_keys :

cd ~/.ssh cat id_rsa.pub >> authorized_keys

J’ai transféré la clé privée sur la machine Windows dans mon dossier d:\config\ssh. Une fois le transfert effectué, j’ai supprimé les deux clés de mon serveur Linux :

rm -f ~/.ssh/id_rsa*

Configurer rclone

Vous pouvez configurer rclone de manière interactive :

cd /d c:/tools/rclone rclone config

Le logiciel Open Source génère un fichier %USERPROFILE%\AppData\Roaming\rclone\rclone.conf, dont je vous donne le contenu :

[enfinauchaud] type = sftp host = 192.168.1.10 user = root port = 22 key_file = d:\config\ssh\id_rsa

Tester rclone

A partir de la ligne de commande, reprenez le nom donnée à votre configuration (ici enfinauchaud) et tester la commande ls :

rclone ls enfinauchaud:/home

La copie avec rclone

La copie se fait de répertoire à répertoire. Les options de la commande copy sont fort nombreuses. Celles qui m’ont intéressé concernent la gestion multi-threads :

–multi-thread-cutoff 0 : prise en charge du multi-threads sans limite de taille,

–multi-thread-streams 16 : nombre de threads identique au nombre de cœurs logiques.

rclone copy enfinauchaud:/home/sauve d:/config/dedibox/home/sauve --multi-thread-cutoff 0 --multi-thread-streams 16

Tâche planifiée

La dernière étape est de créer une tâche planifiée sous Windows à partir de la console taskschd.msc.

Tous les services pris en charge par rclone

Pour obtenir la liste exhaustive des services pris en charge, tapez à partir de la ligne de commandes :

rclone help backends

alias Alias for an existing remote memory In memory object storage system. crypt Encrypt/Decrypt a remote hdfs Hadoop distributed file system local Local Disk protondrive Proton Drive storj Storj Decentralized Cloud Storage tardigrade Storj Decentralized Cloud Storage fichier 1Fichier filefabric Enterprise File Fabric ftp FTP http HTTP internetarchive Internet Archive koofr Koofr, Digi Storage and other Koofr-compatible storage providers mega Mega netstorage Akamai NetStorage opendrive OpenDrive qingstor QingCloud Object Storage seafile seafile sftp SSH/SFTP sia Sia Decentralized Cloud smb SMB / CIFS sugarsync Sugarsync uptobox Uptobox webdav WebDAV azureblob Microsoft Azure Blob Storage b2 Backblaze B2 quatrix Quatrix by Maytech cache Cache a remote chunker Transparently chunk/split large files combine Combine several remotes into one compress Compress a remote hasher Better checksums for other remotes oos Oracle Cloud Infrastructure Object Storage s3 Amazon S3 Compliant Storage Providers including AWS, Alibaba, ArvanCloud, Ceph, China Mobile, Cloudflare, GCS, DigitalOcean, Dreamhost, Huawei OBS, IBM COS, IDrive e2, IONOS Cloud, Leviia, Liara, Lyve Cloud, Minio, Netease, Petabox, RackCorp, Scaleway, SeaweedFS, StackPath, Storj, Synology, Tencent COS, Qiniu and Wasabi swift OpenStack Swift (Rackspace Cloud Files, Blomp Cloud Storage, Memset Memstore, OVH) union Union merges the contents of several upstream fs acd Amazon Drive dropbox Dropbox gphotos Google Photos hidrive HiDrive jottacloud Jottacloud mailru Mail.ru Cloud onedrive Microsoft OneDrive pcloud Pcloud pikpak PikPak premiumizeme premiumize.me putio Put.io sharefile Citrix Sharefile yandex Yandex Disk zoho Zoho box Box drive Google Drive gcs Google Cloud Storage (this is not Google Drive)

Documentation du logiciel

Pour compléter ce tuto, pensez à jeter un œil sur la documentation de rclone.

1