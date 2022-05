WinSCP 5.19+ incompatible avec les clés SSH générées par PuTTYGen 0.76+

3 mai 2022

Afin de me connecter de manière sécurisée à mon serveur Linux dédié en mode SSH, j’ai régénéré un jeu des clés privée et publique 4096 bits avec PuTTYGen 0.76. Après avoir copié le code de la clé publique dans le fichier ~/.ssh/authorized_keys, il m’a été impossible de me connecter avec la version 5.19 du logiciel WinSCP à ma machine Linux distante. Ce logiciel très utilisé par les administrateurs système permet de transférer les fichiers entre une station de travail Windows et un serveur Linux en mode SSH. Il est également utilisé pour éditer en mode graphique les fichiers de configuration des machines Linux, permettant ainsi très simplement le copier/coller à partir de votre environnement Windows.

Le message d’erreur WinSCP

WinSCP retourne le message d’erreur suivant :

No supported authentication methods available

La solution

La solution consiste à installer la version WinSCP 5.20 qui est toujours en beta, au moment où je publie ce billet.