Téléchargement de gros fichiers : IPv6 4 fois plus rapide chez Free

6 janvier 2024

Une des raisons d’adopter IPv6 est la vitesse de téléchargement de gros fichiers. J’ai fait un test avec Downtester, un utilitaire gratuit proposé par Nirsoft, en téléchargeant l’image ISO de Ubuntu Server 23.10. A noter que je suis équipé d’une Freebox Révolution et elle prend en charge nativement l’IPv6 !

Un débit de 841.85 Mbps en IPv6

Un débit de 222.32 Mbps en IPv4

CQFD

J’espère que les plus récalcitrants à IPv6 comprendront tout l’intérêt d’y passer le plus vite possible. Il est optimisé pour router les gros paquets. Le gain derrière ma FreeBox Révolution est de 278%. Seul souci sur la Freebox Révolution : pas de pare-feu IPv6 pour régler les entrées et les sorties. Il faut donc tout gérer au niveau de la station de travail et même de bons techniciens sont, en général, infoutus de savoir le faire.

Prioriser l’IPv6 sur Windows

Pour utiliser IPv6, la box doit vous attribuer une adresse IP publique du type 2000::/3. Nativement, sur les systèmes Windows, IPv6 est prioritaire par rapport à IPv4. Toutefois, vous pouvez vous référer à la documentation fournie par Microsoft si vous avez besoin d’affiner votre configuration IPv6.

Autrement dit, pour forcer la priorisation de IPv6, ajoutez à la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters la donnée DWORD 32 DisabledComponents en la passant à la valeur 0.