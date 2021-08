Perte soudaine de mon adresse IPv6 sur Dedibox

3 août 2021

Cela doit faire deux, voire trois fois que je perds l’adresse IPv6 de mon serveur Linux Fedora hébergé sur Dedibox.

A chaque fois, je suis obligé de relancer manuellement le service dhclient, dont je vous ai expliqué la configuration dans un post précédent. La perte de l’adresse IPv6 constitue en soi une pénalité en terme d’audience. J’ai donc pensé à écrire un script que j’ai décidé de planifier l’exécution dans le fichier crontab. et dont l’objet est de relancer le service dhclient en cas de perte de ping sur la machine ipv6.google.com.

#!/bin/bash PING=$(ping6 -c 1 ipv6.google.com) if [ $? -ne 0 ] then systemctl restart dhclient fi exit

Pour planifier ce script, tapez en ligne de commandes crontab -e et ajoutez la ligne suivante planifiant l’exécution toutes les 4 heures :

0 */4 * * * /root/ipv6.sh 2>&1