Désactiver NetBIOS over IP sous Windows

6 novembre 2022

NetBIOS over IP – ou NetBT – a été conçu en 1987 par Microsoft à la demande d’IBM pour permettre le partage de données entre des machines équipées de systèmes d’exploitation OS/2. NetBIOS était limité à 255 machines et ne pouvait plus rivaliser avec IP. Puis très vite, Microsoft l’a implémenté d’abord dans Windows 3.1 en 1992, puis dans Windows NT 3.1 en 1993. 35 années plus tard, la plupart des administrateurs réseau et système, contre les règles de sécurité élémentaires, laissent ce protocole activer sur les ordinateurs de leur parc informatique. C’est de mon point de vue une faute, alors que, depuis Windows 2000, Microsoft a remplacé NetBIOS over IP par CIFS pour l’authentification et l’échange de données, DNS pour la résolution de noms. Autrement dit, les ports TCP/139 et UDP/138 ont été remplacés par TCP/445 et UDP/445 ; l’UDP/137 par l’UDP/53 ! La seule raison qui peut vous contraindre à maintenir de manière circonstanciée et limitée le protocole NetBIOS over IP dans vos infrastructures informatique est d’avoir à communiquer avec d’anciennes imprimantes ou systèmes de supervision associés à des équipements très onéreux. Grâce au pare-feu équipant Windows, vous pouvez restreindre la communication NetBT avec ces anciens équipements au travers de règles associant leurs adresses IP aux ports utilisés.

Désactiver NetBIOS over IP grâce à PowerShell

$Path='HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\Interfaces' Get-ChildItem -Path $Path|Select Name|ForEach{ $Key=$_.Name.Replace("HKEY_LOCAL_MACHINE\","HKLM:") $key Set-Itemproperty -Path $Key -Name "NetbiosOptions" -value 2 }

Je préfère cette écriture :

$adapters=Get-WmiObject -Class win32_networkadapterconfiguration $adapters Foreach ($adapter in $adapters){ $adapter.settcpipnetbios(2) }