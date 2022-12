Contourner la censure de l’Union Européenne

27 décembre 2022

C’est suite à une demande de l’Union Européenne que Google et Bing ont fait disparaître de leur index tous les articles publiés sur Russia Today France et sur Sputnik International sans aucune décision de justice. Contrairement à Microsoft, Google s’est tout de même donné la peine de nous donner un élément d’explication.

Pour pouvoir accéder à ces deux sites, vous allez devoir utiliser d’autres serveurs DNS que les DNS menteurs de vos FAI et de votre Box, à l’aide de ce petit script PowerShell :

$ifIndex=(Get-NetAdapter | Where Status -eq "up").ifIndex; Set-DNSClientServerAddress -interfaceIndex $ifIndex -ServerAddresses ('80.67.169.12','2001:910:800::12','80.67.169.40','2001:910:800::40');

Vous pourrez ensuite accéder aux Russia Today France et Sputnik International. Il n’y a rien de pire que la censure pour attiser les charbons ardents du complotisme. L’infantilisation de nos autorités françaises et européennes me devient totalement insupportable.