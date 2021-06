Installation du SIGB Waterbear

3 juin 2021

Waterbear est un SIGB écrit en PHP. Il nécessite de disposer d’un serveur LAMP. Et je viens de passer plus de 2 heures à trouver un bogue, empêchant le fonctionnement du script sur mon serveur après installation. Je voudrais juste faire remarquer à l’auteur du script que son fichier install.txt date du 29 novembre 2016 et nous sommes en 2021, soit 5 années plus tard. ;+)

Télécharger le script

cd /home/www wget http://migration.moccam-en-ligne.fr/metawb/waterbear.zip unzip waterbear.zip

Création de la base de données

J’ai décidé de passer la base en InnoDB pour obtenir des performances plus importantes.

cd wb_install sed -i -e 's@MySQL@InnoDB@g' DB.sql mysql -u root -p

Une fois sous l’interpréteur de commandes :

create database waterbear; create user waterbear@localhost; set password for waterbear@localhost=PASSWORD('waterbear'); grant all privileges ON waterbear.* to waterbear@localhost; use waterbear; \. DB.sql exit

Configuration

Vous devez créer le fichier conf/perso.php par copie conf/perso_modele.php

cd waterbear/conf cp perso_modele.php perso.php

Vous devez renseigner les paramètres suivants :

$GLOBALS["tvs_global"]["conf"]["ini"]["bool_mysqli"]=1; $GLOBALS["tvs_global"]["conf"]["ini"]["mysql_nom_db"]="waterbear"; // Nom de la base de données $GLOBALS["tvs_global"]["conf"]["ini"]["mysql_adresse_db"]="localhost"; // URL du serveur (généralement localhost) $GLOBALS["tvs_global"]["conf"]["ini"]["mysql_login_db"]="waterbear"; // Nom utilisateur mysql $GLOBALS["tvs_global"]["conf"]["ini"]["mysql_mdp_db"]="waterbear"; // mdp utilisateur mysql // CHEMINS : emplacement de l'installation de votre site sur le serveur $GLOBALS["tvs_global"]["conf"]["ini"]["install_path"]="/home/www/wb_install/waterbear/"; // install_path // URL de votre site (racine) $GLOBALS["tvs_global"]["conf"]["ini"]["wb_url"]="http://www.saint-eloi-de-fourques.net/ccm"; // utilisateurs qui ne sont pas d"finis dans le registre (super admin) // ATTENTION : changer le mot de passe du super administrateur (login = superadmin) $GLOBALS["tvs_global"]["conf"]["ini"]["users_system"]["superadmin"]["mdp"]="mon_mot_de_passe";

Gestion des droits

L’utilisateur apache doit être propriétaire de l’ensemble des répertoires.

cd ../.. chown apache:apache waterbear -R

Configuration Apache

J’ai modifié la configuration du virtualhost associé au domaine saint-eloi-de-fourques.net en ajoutant l’alias :

alias /ccm /home/www/wb_install/waterbear

Il faut ensuite, après modification, relancer le service :

systemctl reload httpd