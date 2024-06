Fuite mémoire sous Linux ?

22 juin 2024

Depuis quelques jours, mon serveur s’arrête sans aucune raison apparente. Dans un unième plantage intervenu ce midi, je pense avoir réussi à comprendre l’origine du problème. Il semblerait que le système soit dans l’incapacité de réallouer la mémoire consommée par les buffers et le cache. Autrement dit, quand la mémoire used+shared+buffers/cache dépasse la mémoire totale, alors les services ne sont plus en mesure de répondre aux requêtes.

[root@enfinauchaud ~]# free total used free shared buff/cache available Mem: 32542248 2111840 30071936 173752 1004048 30430408 Swap: 8388604 0 8388604 [root@enfinauchaud ~]#

Le script PHP

Comme je ne parvenais pas à échapper les variables de la commande AWK dans un script Bash, j’ai décidé d’encapsuler l’exécution des commandes du shell dans du PHP. L’exécution de ce script amenant au vidage du cache et au redémarrage des services LAMP intervient quand le système dispose seulement de 10% de mémoire disponible.

Je vous livre le script que je planife toutes les minutes.

<?php $output=shell_exec("free|grep -P '^Mem:'|awk -F \" \" '{print $3+$5+$6}'"); $output=explode(PHP_EOL,$output); if($output[0] > 29288024) { for($i=1;$i<4;$i++) { system("sync;echo $i > /proc/sys/vm/drop_caches"); } system("systemctl restart mariadb httpd php-fpm"); } ?>