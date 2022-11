Passage à la fibre optique et obsolescence

30 octobre 2022

J’ai depuis le 8 septembre avec Jérôme initier un repair café informatique et numérique à Saint-Eloi-de-Fourques. L’objectif, en cette période de vaches maigres, est d’éviter que des habitants de la commune et des villages voisins ne bazardent leurs matériels considérés à tort ou à raison comme obsolètes. Jusqu’à présent, nous avons pu remettre à flots différents matériels :

des téléphones mobiles, des tablettes en désactivant et/ou désinstallant des applications très inutiles ;

des ordinateurs en les passant au SSD et en déchargeant leurs applications résidentes avec Autoruns et en désinstallant, là-encore, des logiciels sur-numéraires.

Pour les utilitaires qui vous permettront de jouer à Conchita en délire, je vous recommande la lecture de mon tuto sur la maintenance de vos PC.

En jetant un œil sur les équipements réseau que j’ai récupérés, j’ai pu m’apercevoir que l’immense majorité était tout simplement obsolète, du fait de l’arrivée de la fibre. Selon les offres des FAI, le débit oscille entre 500 Mbits/s et 2 GBits/s pour Orange. J’ai dû jeter les câbles de catégorie 5. J’ai gardé les 5e et les 6, bien évidemment. J’ai jeté toutes mes cartes et mes switchs 10/100 Mbits. J’ai conservé, pour l’instant, les routeurs et autres Access Points Wifi malgré qu’ils n’acceptent que le Wifi 802.11g/n. Pour des ordinateurs portables disposant d’USB 2.0, vous pouvez encore les sauver des eaux en investissant dans une clé Wifi 802.11ac, dont le débit plafonne à 350 Mbits/s. Ce sera toujours mieux que la carte 10/100 Mbits intégrée au vieil ordinateur portable.

Et, dans mes fonctions de maire, je suis très souvent amené à dépanner les habitants qui ont conservé un câble de catégorie 5 à l’occasion du passage à la fibre. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs connexions restent toujours aussi lentes.