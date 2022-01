Thunderbird en agrégateur RSS

16 janvier 2022

J’ai décidé d’abandonner mon agrégateur RSS NewsFox s’exécutant sur Firefox 55.0.3 et que j’utilisais depuis décembre 2008. Je voudrais, avant tout, remercier ses développeurs, Andrey Gromyko et R. Pruitt. Ce produit était parfait, même s’il lui manquait une recherche sur expressions régulières. Et je ne peux que regretter qu’il n’ait pas été transposé sous Firefox Quantum.

Le RSS, clé de la veille concurrentielle et stratégique

De plus en plus importantes dans nos activités, la veille stratégique et concurrentielle nécessite qu’elle soit la moins verbeuse possible. Cela passe nécessairement par l’agrégation de fils RSS et d’outils de classement et de recherche des contenus de ces fils. Ces agrégateurs nous permettent de minimiser le temps à y passer. Ainsi pour relever mes 186 fils, il me faut 1 minute à peine. Pour les traiter, c’est là une toute autre paire de manches.

Avant chacune de mes interventions, je prends le temps de faire une recherche dans mon agrégateur, en créant un dossier pour l’occasion, afin de compiler tous les contenus qui parlent des sujets à traiter.

Télécharger et configurer Thunderbird

Thunderbird est, à l’origine, un client de messagerie Open Source, totalement gratuit. Depuis quelques années, la fondation Mozilla lui a adjoint un lecteur de flux RSS et Atom très performant qui n’a rien à envier à d’autres logiciels Open Source comme QuiteRSS. La seule limite que j’y vois est la non prise en charge des expressions régulières dans les expressions de recherche.

En tant que lecteur de flux, il est très inutile de configurer de compte de messagerie dans Thunderbird. Une fois installé, cliquez sur l’icône Flux de la page d’accueil parmi les éléments à configurer.

L’Assistant de compte de flux vous propose de donner un nom à l’arborescence des flux, que vous aurez à intégrer de préférence dans des dossiers et sous-dossiers.

Par un clic droit sur le nom du compte, à gauche, dans l’arborescence, vous pouvez choisir Nouveau Dossier pour regrouper thématiquement vos flux que vous ajoutez avec S’abonner, une fois le dossier créé.vous abonner en collant les urls des flux collectées à partir des sites que vous visitez ou à partir du service Google Alerts, par exemple.

Collez le fil du site à suivre dans l’adresse du flux et faites Ajouter. Vous pouvez renommer le flux après l’avoir ajouté. Remarquez ma préférence pour une actualisation manuelle du flux : j’ai en effet décoché Vérifier la présence d’articles chaque…

Les dossiers de recherche

Le plus intéressant dans Thunderbird, comme dans tout bon agrégateur, c’est de pouvoir faire une recherche dans les contenus des abonnements aux flux RSS/Atom. Pour cela, faites un clic droit sur votre dossier principal de veille et sélectionner Rechercher dans les messages.

Contrairement aux mails où vous pouvez rechercher sur les entêtes du message, vous ne pouvez poser vos requêtes uniquement sur le sujet et le corps de l’information contenue dans le flux. Pensez à choisir le OU logique, à savoir Valident au moins une des conditions suivantes. Après avoir ajouté vos critères de recherche, cliquez sur Enregistrer comme dossier virtuel.

Afin de ne pas tout mélanger, je classe mes dossiers virtuels dans les Dossiers locaux. Cliquez sur Choisir pour déterminer l’emplacement et validez par le bouton Créer.

Actualiser les abonnements au flux RSS

Sur le nom donné à l’arborescence des flux, faites un clic droit et choisissez Relever les nouveaux messages.