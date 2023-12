Formation Maintenance des systèmes Windows

Le paradoxe dans la micro-informatique est souvent que le système que les techniciens connaissent le moins est celui qu’ils utilisent le plus. Dit autrement, comme a pu l’exprimer Boris Cyrulnik, moins on a de connaissances, plus on a de certitudes. Cette formation a pour objet d’apprendre à connaître les systèmes Windows.

Objectifs

L’objectif, à l’issue de la formation, est d’être en capacité de maintenir un système Windows.

Public / Pré-requis

La formation concerne les techniciens d’exploitation, les correspondants informatique, le support et le helpdesk, les administrateurs des systèmes Windows.

Durée

2 journées

Contenu

Présentation

Le rôle du technicien micro

L’inventaire matériel et logiciel

Le matériel

Principes de fonctionnements d’un ordinateur

Le BIOS

Les principales pannes matérielles

Le Bios

Sécuriser l’accès à la machine

La gestion des cartes PCI et des ports intégrés

La maintenance

Réparation des systèmes de fichiers

Minimiser l’activité résidente et les services

Nettoyer le système de fichiers

Nettoyer le registre

La défragmentation

Réparer Windows Update

La mise à jour des logiciels tiers

Installer sur les environnements Windows

Les logiciels

Les imprimantes

Téléchargement et mises à jour des pilotes

Les désinstalleurs

La stabilité applicative

Mode de compatibilité

Décharger les DLL automatiquement

Le mode bac à sable

La virtualisation d’applications

Configurer les applicatifs JAVA

Configurer les principaux navigateurs

Les principaux réglages de Microsoft Edge

Configuration de Mozilla Firefox

Google Chrome / Chromium : un navigateur pour l’entreprise ???

Se protéger

Les anti-virus (scanners, anti-rootkits, …)

Le pare-feu Windows

Régler les paramètres de la confidentialité

La prise de contrôle à distance

Le service Bureau à distance

Teamviewer ou RustDesk ???

Les outils de partitionnement, de clonage, de récupération, …

Partionnement à chaud

GParted

CloneZilla

Récupération des fichiers avec Recuva, TestDisk / PhotoRec, RecoveRx

Effacement des disques et des fichiers

Prix et tarifs : Voir la rubrique Formation