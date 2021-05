Pillage de nos données personnelles

10 ans à prêcher dans le désert

23 mai 2021

Grâce à l’émission Cash Investigation, les Français viennent de découvrir le pillage de leurs données personnelles. Inlassablement, je parle de ce sujet depuis 2012. En vain. J’ai fait une conférence en 2014 à l’hôtel de région de Haute-Normandie au NetSecure Day. A la fin de cette conférence, un type de la CCI est venu me voir pour me dire que je racontais n’importe quoi, que j’étais un complotiste. Mon look de l’époque ne l’aura pas amené à me traiter de facho.

Je suis contacté par un groupe de députés en 2017, proches d’Arnaud Montebourg, pour intervenir en commission sur ce sujet. Ils ne sont pas réélus. Ce sera pour jamais. Dommage. Depuis, les choses ont encore empiré : Chrome cannibalise 2/3 des parts de marché des navigateurs. Android domine le marché des mobiles. Nous continuons à envoyer nos données aux Américains et accessoirement aux Anglais, Canadiens et Australiens, les Allemands se chargeant de les exploiter avec SAP. Parler de souveraineté numérique n’est pas un gros mot. Toutes les plus grandes puissances de ce monde en font, sauf la France ou presque, où on nous insulte à chaque fois que nous prononçons le mot « souveraineté ».

Le RGPD n’est que de la poudre aux yeux et les utilisateurs n’ont rien compris des enjeux qu’il y a derrière les DNS, les cookies tiers, le choix du navigateur, l’utilisation des services des GAFAM et des antivirus. Et nous ne savons pas évaluer très exactement l’utilisation des données personnelles captées par les régies publicitaires, les outils de tracking et le Web Analytics.

Un peu d’intelligence… économique

