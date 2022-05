Un guide d’utilisation de la Médiathèque Numérique de l’Eure

25 mai 2022

La Médiathèque Numérique de l’Eure est un service gratuit pour tous les usagers des bibliothèques, médiathèques et autres espaces culturels multimédia rattachés au réseau départemental de l’Eure. Chaque mois, chaque usager, peut consulter 2 films, 15 magazines et 31 quotidiens, écouter de la musique, lire, apprendre, se cultiver et jouer



L’accès à ce service se fait via Firefox, Safari, Opera, Vivaldi, Brave, Chromium, Edge ou Google Chrome via l’adresse https://eure.mediatheques.fr, que vous devez saisir dans la barre d’adresses de votre navigateur.



Je vous ai concocté un guide d’utilisation de la Médiathèque Numérique de l’Eure de 15 pages.