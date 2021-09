Installation de GLPI 9.5.5 sur Ubuntu Server 20.10.1

7 septembre 2021

Pas de paquet php-imap sur Fedora Server 34 dans les paquets « officiels » ! Et je n’ai pas envie d’utiliser ceux fournis par l’excellent Rémi Collet. Je ne comprends pas que cette distribution ne propose plus ce paquet. Du coup, j’ai été voir chez Ubuntu si php-imap s’y trouvait. Et bonne pioche !

Mise à jour de Ubuntu Server 20.10

Avant de faire l’upgrade, j’ai d’abord modifié le fichier /etc/apt/sources.list comme suit :

deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy main restricted deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-updates main restricted deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy universe deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-updates universe deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy multiverse deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-updates multiverse deb http://archive.canonical.com/ubuntu groovy partner deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-security main restricted deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-security universe deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-security multiverse

Évitez les backports pour ne pas mettre en vrac votre distribution dès la 1ère mise à jour. Tapez alors en ligne de commande :

apt update;apt dist-upgrade

Installation des dépendances

Vous devez disposer d’un environnement LAMP pour faire fonctionner GLPI. Installez les paquets suivants :

apt install mariadb-server apache2 libapache2-mod-fcgid php7.4-fpm

Pensez à installer les modules PHP nécessaires au fonctionnement de GLPI :

apt install php7.4-mysql php7.4-mbstring php7.4-gd php7.4-xml php7.4-intl php7.4-ldap php-apcu php7.4-xmlrpc php7.4-zip php7.4-bz2 php7.4-imap php-cas

Télécharger et dézipper l’archive GLPI fournie par Teclib

Rendez-vous sur la page de téléchargement de l’archive GLPI 9.5.5 pour récupérer le lien.

cd /var/www wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.5.5/glpi-9.5.5.tgz tar zxvf glpi-9.5.5.tgz rm -f glpi-9.5.5.tgz chown www-data:www-data /var/www -R

Création de la base de données

Après l’installation du moteur de bases de données relationnelles MariaDB, créez la base qui accueillera les données de GLPI. Vous devez tout d’abord vous connecter à MariaDB via l’interpréteur à l’aide de la commande :

mysql -u

Ensuite, tapez les commandes SQL suivantes :

create database glpi; create user glpi@localhost; set password for glpi@localhost=PASSWORD('glpi'); grant all privileges on glpi.* TO glpi@localhost;

La configuration de GLPI

Créez le fichier /etc/apache2/conf-available/glpi.conf dans lequel vous ajouterez :

Alias /glpi /var/www/glpi <Directory /var/www/glpi> Options None AllowOverride Limit Options FileInfo <IfModule mod_authz_core.c> Require all granted </IfModule> <IfModule !mod_authz_core.c> Order deny,allow Allow from all </IfModule> </Directory> <Directory /var/www/glpi/install> <IfModule mod_authz_core.c> # Apache 2.4 Require all granted </IfModule> <IfModule mod_php7.c> php_value max_execution_time 0 php_value memory_limit -1 </IfModule> </Directory> <Directory /var/www/glpi/config> Order Allow,Deny Deny from all </Directory> <Directory /var/www/glpi/locales> Order Allow,Deny Deny from all </Directory> <Directory /var/www/glpi/install/mysql> Order Allow,Deny Deny from all </Directory> <Directory /var/www/glpi/scripts> Order Allow,Deny Deny from all </Directory>

Activer modules et fichiers de configuration

Activez d’abord les modules Apache2 précédemment installés, permettant l’exécution de GLPI sur l’infra LAMP fournie par Ubuntu Server 20.10 :

a2enmod proxy_fcgi fcgid alias

Dans une 2e temps, activez les fichiers de configuration Apache :

a2enconf php7.4-fpm glpi

Redémarrer les services

Pour prendre en compte toutes les modules Apache ajoutés ainsi que la modification de la configuration :

systemctl restart php7.4-fpm apache2

Installer GLPI 9.5.5

A partir de votre navigateur, tapez dans la barre d’adresses :

http://ip_serveur_glpi/glpi