Une formation d’une journée à phpList

10 mai 2022

Aussi sympathique que soit MailChimp, son modèle économique est de vous piller vos données personnelles, plus précisément les mails de vos clients, fournisseurs, usagers et adhérents. Il n’y a donc rien d’incongru et de compliqué à vouloir maîtriser sa communication en évitant la fuite d’informations stratégiques qui pourraient intéresser vos concurrents. Le marketing est une affaire trop importante pour être confié à de simples marketeux !

phpList est une alternative très solide à MailChimp. Il s’agit d’une application Open Source écrite en PHP que vous pouvez auto-héberger très facilement sur une infrastructure LAMP.

Au travers d’une formation à phpList, je peux vous accompagner en distanciel ou en présentiel à la mise en place de cet outil sur votre environnement de production et former vos informaticiens ainsi que vos utilisateurs sur cet outil simple d’emploi.