Formation Initiation à l’intelligence économique

Depuis 2001, les entreprises et les administrations françaises se sont faites piller leurs données. Avec les nouvelles lois américaines, les GAFAM sont devenus à la fois la NSA et le nouveau Soft Power des États-Unis, malgré le RGPD. L’objet de l’intelligence économique est de penser nos activités dans ce nouveau monde ouvert et dans un cadre prospectif. Le futur s’inscrit dans notre présent, même si notre avenir reste imprévisible.

Objectifs

L’objet de cette formation est de vous fournir un kit pour organiser l’intelligence économique au niveau de vos activités industrielles, administratives, financières ou commerciales.

Public / Pré-requis

Cette formation s’adresse à tout type de public, dès lors que vous savez utiliser un navigateur.

Durée

2 journées

Contenu

Historique

Exemples au cours de l’anthropocène

En France

L’adaptation à l’interdépendance

Présentation

Objectif/définition

Les trois dimensions de l’intelligence économique

L’innovation

Le processus de veille stratégique / OSINT (Open Source Intelligence)

La collecte / OSINT

Le traitement

La diffusion

La guerre économique : le pillage de nos données personnelles

Le cadre juridique américain

Le rôle des GAFAM

Les éditeurs informatique

Les cabinets d’avocats et de consultants américains

Organiser votre confidentialité

Le choix des DNS

Le choix du navigateur

L’anonymat

Le chiffrement de vos communications

Le pare-feu

Ressources

Bibliographie

Rapports

Sites

Comptes Twitter

Audios/Vidéos

Revue

