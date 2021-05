Formations Web

Nos formations dans le domaine du Web touchent à des domaines aussi différents que :

les infrastructures LAMP ;

le Web Analytics ;

WordPress ;

le SEO ;

le community management ;

la veille stratégique et concurrentielle ;

l’intelligence économique ;

la e-réputation.

Infrastructures LAMP

Apache reste toujours et encore le serveur Web le plus utilisé au monde. La poussée de Nginx tient avant tout à son utilisation en tant que reverse proxy. La richesse de ses modules présents dans les distributions Linux et aussi les possibilités de configuration au travers de la mise en place du fichier .htaccess font d’Apache un logiciel incontournable pour tous ceux qui hébergent des sites à base de CMS ou – gestionnaire de contenus – écrits PHP comme WordPress.

Le Web Analytics

Pour les webmasters, pour le SEO ou encore pour la sécurité informatique, l’analyse des logs d’activité des serveurs Web est extrêmement riche d’enseignements. Il existe deux types d’outils : les scripts par marqueurs tels que Piwik, OWA, ou Google Analytics et des analyseurs de fichiers log des serveurs Web tels que Awstats.

Awstats ;

Matomo ;

Google Analytics.

Le SEO

Fort d’une expérience en la matière qui a commencé en 2004, je vous propose trois formations sur le thème du SEO, associées pour deux d’entre elles à l’utilisation du logiciel WordPress. Les modifications intervenues à partir de 2011 avec Google Panda et en 2012 avec Google Penguin nous obligent aujourd’hui à revoir nos stratégies en matière de référencement naturel.

La veille stratégique et concurrentielle, la e-réputation, l’intelligence économique

Avec la généralisation de l’Internet et la numérisation de l’économie, il faut savoir chercher à partir des moteurs de recherche. Nous vous proposons plusieurs formations sur la mise en œuvre d’un système de veille stratégique et concurrentielle ainsi que sur votre e-réputation. Il n’y a pas besoin de pré-requis particuliers pour suivre ces formations de courte durée.

Community Management

Ayant animé de 2007 à 2011 une communauté de 700 étudiants, je pense être qualifié pour vous parler et vous former au métier du community management et de community manager. Pour prétendre à exercer ce métier, il faut disposer de solides compétences rédactionnelles, de bonnes connaissances en HTML, en veille, savoir produire des vidéos, connaître la retouche d’images. Il faut surtout avoir les nerfs solides à toute épreuve !

Prix et tarifs : Voir la rubrique Formations