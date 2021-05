Formations Système et Réseau

Nous vous proposons différentes formations Système et Réseau, relatives à Linux, à l’IPv6, à la sécurité informatique, au scripting et à la gestion de parc informatique.

Formations Linux

Linux est aujourd’hui partout dans les infrastructures informatiques. Il est aussi sur vos smartphones et vos tablettes Android, depuis que les deux projets ont fusionné à l’automne 2012. Nous vous proposons différentes formations à la mise en œuvre, l’utilisation, l’exploitation, l’administration des systèmes Linux les plus utilisés dans les entreprises tels que :

CentOS / Red Hat / Fedora

Debian / Ubuntu Server

SUSE / OpenSUSE

Notre offre de formation à l’administration des systèmes Linux comprend notamment :

Formations Réseau

Si vous avez entendu parler d’IPv6, vous n’en avez pas toujours bien cerné les enjeux. Nous vous proposons depuis 2008 de vous former à la mise en œuvre d’IPv6. Plus de NAT, plus de broadcast, plus de NetBios par voie de conséquence. Le choix de basculer vers IPv6 peut s’avérer lourd de de conséquences notamment sur le plan de sécurité, dans la mesure où chaque périphérique connecté dispose alors par le biais du FAI d’un adresse publique.

Services Réseau Linux (4 jours) – Prérequis : Linux / Bash

Formation Tcp/Ip en environnement Windows (3 jours) – Prérequis : Windows

Comprendre et mettre en œuvre IPv6 (3 jours) – Prérequis : Réseau / Windows / Linux

Formations Sécurité informatique

La question de la sécurité informatique, à la lueur de l’affaire Snowden, est devenue un enjeu stratégique majeur pour des entreprises exposés à une concurrence internationale de plus en plus vive. Depuis 2001, les entreprises françaises se sont pillées leurs données. Dépenser 100% du budget consacré à cette question dans les pare-feux et les anti-virus est une gageure. Pour vivre heureux, il faut apprendre à vivre caché.

Formations Scripting / Bash / Shell / PowerShell

Dans les métiers de l’administration système et réseau, répéter une tâche deux fois sans avoir songé à l’automatiser n’est plus compatible Avec la croissance exponentielle des parcs de serveurs et de stations de travail. Nous vous proposons toute une batterie de formations autour des technologies de scripting les plus utilisées en entreprise :

Shell Linux / Bash

PowerShell (4 jours) – Prérequis : Windows

Perl

PHP

Formations Gestion de parc / Solution d’inventaire

GLPI couplé à FusionInventory est devenu le standard en matière de gestion d’inventaire et de parcs informatique ainsi qu’en termes de déploiement de paquets. Cet outil propose également tout une solution de helpdesk s’appuyant sur une gestion de tickets simple à mettre en œuvre.

Formation Windows

Windows est un système que je connais bien pour le pratiquer depuis 1989. Le produit a connu deux évolutions majeures avec Windows NT4 et Windows 2000. Je vous propose deux formations sur les systèmes Windows. La 1ère concerne Tcp / Ip. Quant à la 2nde, elle vous permettra de faire la maintenance nécessaire autour de vos serveurs et stations Windows. La 3e est relative à la technologie de scripting PowerShell.

