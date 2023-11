Développer en PowerShell avec Visual Studio Code

20 novembre 2023

Je restais récalcitrant à l’utilisation de VS Code pour l’édition de scripts PowerShell. A l’occasion du passage à PowerShell 7.4, j’ai dû me faire une raison et abandonner PowerShell ISE Editor… à grands regrets, du fait qu’il ne fonctionne pas avec cette version.

Mise à jour du framework .NET

Je n’étais pas très à jour sur les versions de mon framework .NET Desktop Runtime qu’il m’a donc fallu actualiser préalablement. Je vous livre ci-dessous les liens de téléchargement vers les dernières versions.

Téléchargement du PowerShell

J’ai ensuite téléchargé la dernière version du PowerShell à partir de GitHub qu’il m’a fallu installer.

Apprivoiser Visual Studio Code

Du fait que PowerShell ISE Editor ne fonctionne pas nativement avec une version supérieure à PowerShell 5.1, j’ai donc dû changer de crèmerie. Après avoir téléchargé la dernière version de Visual Studio Code, j’ai très vite cherché à le dompter.

Changement de thème

Comme j’ai une sainte horreur de ces interfaces à fond noir, j’ai cherché à remettre un fond blanc : File > Preferences > Theme > Color Theme > PowerShell ISE. Vous disposez aussi d’un raccourci de touches : Ctrl+Shift+P, puis PowerShell: Enable ISE Mode.

Changement de langue

Même si je suis à l’aise en anglais, j’ai cherché à configurer la langue d’affichage de l’éditeur, de manière à pouvoir répondre à la demande de mes stagiaires. Installez tout d’abord l’extension fournie par Microsoft, à partir de File > Preferences > Extensions. Tapez le mot French et choisissez l’extension French Language Pack for Visual Studio Code.

A l’aide du raccourci de touche Ctrl+Shift+P, tapez ensuite Configure Display Language. Choisissez français et redémarrez le logiciel.

Connaître la version du PowerShell

Exécutez dans VS Code :

$PSVersionTable.GitCommitId

Charger l’aide PowerShell dans l’environnement VS Code

Pour disposer de l’aide sur les commandes PowerShell utilisées, exécutez la commande Update-Help, en choisissant la langue de votre choix :

Update-Help -UICulture en-US Update-Help -UICulture fr-FR

Pour obtenir de l’aide sur la commande Disable-NetAdapter par exemple, vous pouvez exécuter dans l’éditeur :

Get-Help Disable-NetAdapter -Detailed

Ou bien, après avoir sélectionné la commande Disable-NetAdapter dans l’éditeur, vous pouvez appeler l’aide en ligne à l’aide du raccourci de touche Ctrl+F1.

