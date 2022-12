Installer PHP sur Windows

5 décembre 2022

J’utilise le PHP sur Windows pour faire mes développements, mes automates et mes scripts, comme je peux le faire par ailleurs à l’aide du PowerShell, en mode PHP CLI. Ce que j’apprécie tout particulièrement dans ce langage, c’est sa simplicité d’écriture et les nombreuses librairies présentes qui en font tout son intérêt.

Télécharger et dézipper l’archive PHP

Je vous recommande de décompresser l’archive de la version stable du PHP 64 bits compilée pour Windows dans le dossier C:\php.

Ajouter c:\php à la variable PATH

De manière à permettre d’exécuter le PHP en ligne de commande, je vous recommande chaudement d’ajouter le répertoire c:\php à la variable PATH de votre système Windows.

Au niveau de l’onglet des Paramètres système avancés, cliquez sur le bouton Variables d’environnement.

Que ce soit au niveau des Variables utilisateur ou des Variables système, ajoutez le dossier c:\php à la liste des répertoires existants, en cliquant sur les boutons Modifier.

Configuration du php.ini

Dans le dossier c:\php, copiez/collez le fichier php.ini-production et renommez-le php.ini. Je vais avoir besoin dans le cadre de mon projet des extensions curl, mysqli, pdo_mysql que j’active en décommentant les lignes :

extension=curl extension=mysqli extension=pdo_mysql

J’ai également indiqué le bon fuseau horaire, en décommentant et en renseignant correctement la directive date.timezone.

date.timezone = Europe/Paris

Je vais aussi avoir besoin de pousser la quantité de mémoire en passant la valeur de la directive memory_limit de 128M à 1024M.

memory_limit = 1024M

Comme j’utilise le PHP en ligne de commande, je n’ai pas besoin d’allonger le temps imparti à à l’exécution des scripts au travers de la directive max_execution_time.

Quant à la gestion d’erreurs, il vaut mieux, dans un 1er temps, afficher toutes les informations nécessaires au débogage de vos scripts.

display_errors = On display_startup_errors = On

Test

A partir de l’interpréteur de commandes Windows cmd.exe, tapez ces quelques lignes de code :

php -h | more php -i | more php -r "echo 'Hello the World !';" php -a

La 1ère fournit les commutateurs associés à la commande php.exe. La seconde vous permet de disposer des informations liées à votre environnement PHP et Windows à la fois. Quant à la troisième, elle exécute l’instruction PHP echo ‘Hello the World !’;. La dernière exécute PHP en mode interactif.

C:\Users\Administrateur>php -a Interactive shell php > echo 2+1; 3 php > exit C:\Users\Administrateur>

Vous pouvez aussi exécuter un fichier contenant un script à partir de la ligne de commande

php -f d:\temp\hello.php ou php -f d:/temp/hello.php

Contenu du fichier hello.php

<?php echo 'Hello The world !'; ?>