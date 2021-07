Configurer OpenJDK sur Windows !

9 juillet 2021

A l’exception des développeurs et des particuliers, le 16 avril 2019, Java – JRE, JSE, JDK – est devenu payant pour un usage commercial. Jusqu’à cette date, il l’était seulement pour l’embarqué. Désormais, le payant s’étend aux serveurs d’application et aux clients lourds. Il n’y a donc plus grand intérêt à utiliser le Java commercial d’Oracle . Heureusement pour les développeurs, OpenJDK reste en Open Source.

La variable d’environnement JAVA_HOME

Dans votre environnement Windows, ajoutez la variable d’environnement JAVA_HOME dans le panneau de configuration Système (combinaison touche Windows+Pause).

Cliquez alors sur Paramètres système avancés.

Entrez ou modifiez la variable d’environnement JAVA_HOME en lui indiquant le chemin vers le répertoire de l’exécutable java.exe.

Il peut hélas survenir que des applications Java, telles que FreePlane, exigent l’installation de la JRE Oracle. C’est très moche de la part d’éditeurs de logiciels dits Open Source dont le fonctionnement nécessite l’installation d’un framework propriétaire.