Changement d’éditeur : une idée de Geany

23 juillet 2023

Je n’ai jamais été trop fan de Notepad++. Du coup, je préférais utiliser gedit sous Windows. Un champion en matière d’expressions régulières que je suis très souvent amené à manipuler pour l’édition de fichiers texte !

Mais les plantages incessants de gedit ont fini par m’amener à rechercher une autre solution et j’ai fait le choix du logiciel Geany qui s’exécute indifféremment sous Linux et sous Windows pour trois raisons. Il est Open Source. Il sait très bien manipuler les expressions régulières et effectuer les tris.

Pour les expressions régulières, allez dans Editer > Remplacer.

Pour le tri, c’est un peu plus complexe. Et vous pouvez le faire en mode contextuel après avoir sélectionné le texte à trier. Après le clic droit sur la sélection, choisissez Format > Envoyer la sélection vers > Définir les commandes personnalisées.

Entrez alors la commande système pour trier votre sélection : sort sur Windows et sur Linux.