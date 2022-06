Firefox : bogue de lecture des films de la Médiathèque Numérique de l’Eure

1 juin 2022

Je rencontrais un souci dans la lecture des vidéos de la Médiathèque Numérique de l’Eure sous Firefox. Je pensais au départ à un problème dû à l’usage de blacklists au niveau de mon serveur DNS et de mes filtres uBlock Origin. Sous Ungoogled Chromium, avec les mêmes extensions, je n’ai pas pu reproduire le bogue constaté sous Firefox.

Du coup, j’ai récupéré, dans un nouveau profil Firefox, un fichier pref.js par défaut et j’ai écrasé celui utilisé dans mon profil habituel, cumulant tous les réglages des anciennes versions. Cette solution m’a hélas fait perdre quelques réglages. Bien heureusement, j’avais fait des sauvegardes de mes containers et des données des extensions Containerise et uBlock Origin.