Mes extensions Firefox

24 octobre 2021

Après ma grosse colère contre Firefox et ses développeurs pour avoir bazardé tout l’écosystème merveilleux d’extensions XUL, je m’étais mis à utiliser Chromium. Ma colère reste intacte face à autant d’imbécilité, qui amène à ce qu’aujourd’hui Firefox soit utilisé par un peu plus de 4.5% des internautes. Puis, je suis revenu au bercail, non sans mal, du fait notamment des containers, qui permettent de mieux se protéger du tracking des marketeux et des GAFAM, des Xiti et Cie ! En parallèle, je continue d’utiliser Firefox 55.0.3 pour ma veille que je réalise toujours avec NewsFox. Et tant pis pour la lenteur !

Les extensions Firefox indispensables

Les extensions que je vais vous présenter ci-dessous sont celles que j’utilise en permanence sous Firefox Quantum. Il s’agit, par ordre alphabétique de :

Les extensions Firefox utiles

J’utilise également de manière occasionnelle les extensions suivantes :