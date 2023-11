Tester la configuration de MariaDB

22 novembre 2023

Pour tester les fichiers de configuration de Mariadb, vous disposer de la commande mariadbd –help –verbose. Elle vous remontera les erreurs de syntaxe commises sur le nom des variables, sur leur valeur. C’est à peu près tout et c’est déjà pas mal.

[root@enfinauchaud ~]# mariadbd --help --verbose 2023-11-22 15:23:24 0 [ERROR] mariadbd: unknown variable 'eent_scheduler=1' [root@enfinauchaud ~]# mariadbd --help --verbose 2023-11-22 15:27:10 0 [ERROR] mariadbd: Error while setting value 'areuh' to 'event_scheduler'

1