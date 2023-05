Sauvegarde logique des bases de données MariaDB

1 mai 2023

Contrairement à une idée reçue et véhiculée par certains DBA, les sauvegardes logiques à chaud sous MariaDB / MySQL peuvent être consistantes à la condition que vos bases de données utilisent le moteur InnoDB ou Aria. Elles restent le moyen le plus simple de disposer d’une copie de vos données, faciles à restaurer. Pour faire un DUMP des bases de données d’une instance MariaDB, vous disposez de la commande mariadb-dump que vous pouvez exécuter aussi avec l’alias mysqldump.

Création de l’utilisateur backup

Sous l’interpréteur mariadb (mysql) de votre serveur ou à l’aide de HeidiSQL sur une station de travail exécutant Windows, vous créerez l’utilisateur backup à l’aide des commandes SQL suivantes :

CREATE USER 'backup'@'localhost' IDENTIFIED BY ''; GRANT EVENT, LOCK TABLES, READ_ONLY ADMIN, RELOAD, SELECT, SHOW DATABASES, SHOW VIEW ON *.* TO 'backup'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES; GRANT USAGE ON *.* TO 'backup'@'localhost' WITH MAX_USER_CONNECTIONS 1; FLUSH PRIVILEGES;

Les options par défaut de la commande mariadb-dump

Les options de cette commande sont fort nombreuses. Les options par défaut de la version 10.5.8 de la commande mariadb-dump sont :

all-databases FALSE all-tablespaces FALSE no-tablespaces FALSE add-drop-database FALSE add-drop-table TRUE add-drop-trigger FALSE add-locks TRUE allow-keywords FALSE apply-slave-statements FALSE character-sets-dir (No default value) comments TRUE compatible (No default value) compact FALSE complete-insert FALSE compress FALSE create-options TRUE databases FALSE debug-check FALSE debug-info FALSE default-character-set utf8mb4 delayed-insert FALSE delete-master-logs FALSE disable-keys TRUE dump-slave 0 events FALSE extended-insert TRUE fields-terminated-by (No default value) fields-enclosed-by (No default value) fields-optionally-enclosed-by (No default value) fields-escaped-by (No default value) flush-logs FALSE flush-privileges FALSE force FALSE gtid FALSE hex-blob FALSE host (No default value) include-master-host-port FALSE insert-ignore FALSE lines-terminated-by (No default value) lock-all-tables FALSE lock-tables TRUE log-error (No default value) log-queries TRUE master-data 0 max-allowed-packet 25165824 max-statement-time 0 net-buffer-length 1046528 no-autocommit FALSE no-create-db FALSE no-create-info FALSE no-data FALSE no-data-med TRUE order-by-primary FALSE port 0 quick TRUE quote-names TRUE replace FALSE routines FALSE set-charset TRUE single-transaction FALSE dump-date TRUE socket (No default value) ssl FALSE ssl-ca (No default value) ssl-capath (No default value) ssl-cert (No default value) ssl-cipher (No default value) ssl-key (No default value) ssl-crl (No default value) ssl-crlpath (No default value) tls-version (No default value) ssl-verify-server-cert FALSE system tab (No default value) triggers TRUE tz-utc TRUE user (No default value) verbose FALSE where (No default value) plugin-dir (No default value) default-auth (No default value)

Les options choisies

Pour les sauvegardes de mes bases, voici les options que j’utilise :

--add-drop-database Add a DROP DATABASE before each create. -B, --databases Dump several databases. Note the difference in usage; in -E, --events Dump events. -F, --flush-logs Flush logs file in server before starting dump. Note that if you dump many databases at once (using the option --databases= or --all-databases), the logs will be flushed for each database dumped. The exception is when using --lock-all-tables or --master-data: in this case the logs will be flushed only once, corresponding to the moment all tables are locked. So if you want your dump and the log flush to happen at the same exact moment you should use --lock-all-tables or --master-data with --flush-logs. --flush-privileges Emit a FLUSH PRIVILEGES statement after dumping the mysql database. This option should be used any time the dump contains the mysql database and any other database that depends on the data in the mysql database for proper restore. -h, --host=name Connect to host. --max-allowed-packet=# The maximum packet length to send to or receive from server. -R, --routines Dump stored routines (functions and procedures). --single-transaction Creates a consistent snapshot by dumping all tables in a single transaction. Works ONLY for tables stored in storage engines which support multiversioning (currently only InnoDB does); the dump is NOT guaranteed to be consistent for other storage engines. While a --single-transaction dump is in process, to ensure a valid dump file (correct table contents and binary log position), no other connection should use the following statements: ALTER TABLE, DROP TABLE, RENAME TABLE, TRUNCATE TABLE, as consistent snapshot is not isolated from them. Option automatically turns off --lock-tables. -u, --user=name User for login if not current user.

Pour la table mysql.global_priv qui contient les utilisateurs et leurs droits associés, j’ai utilisé l’option –tables :

--replace Use REPLACE INTO statements instead of INSERT INTO statements. --tables Overrides option --databases (-B).

Le script Bash de sauvegarde

J’ai réalisé un script en Bash qui permet de sauvegarder dans le dossier /home/sauve, tous les jours de la semaine, mes différentes bases de données ainsi que la table mysql.global_priv. Il n’y a aucun intérêt à sauvegarder l’intégralité de la base système mysql.

#!/bin/bash DJ=$(date +%a|cut -d '.' -f 1) for DB in dsfc extime dba sedf tools phplist do mariadb-dump --add-drop-database -B $DB -E -F --flush-privileges -h localhost --max-allowed-packet=1073741824 -R --single-transaction -u backup |gzip > /home/sauve/$DB.$DJ.sql.gz done mariadb-dump -B mysql -F --flush-privileges -h localhost --max-allowed-packet=1073741824 --replace --single-transaction --tables global_priv -u backup |gzip > /home/sauve/global_priv.$DJ.sql.gz exit 0

Il ne vous restera plus qu’à le planifier à l’aide de la commande crontab -e.