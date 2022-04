MariaDB : upgrade sous Windows

30 mars 2022

Ce matin, j’ai mis à jour mon instance MariaDB 10.5.5 vers la 10.7. L’opération s’est passée sans encombre. N’oubliez pas, par précaution, de réaliser une sauvegarde logique avec le programme mysql_dump.exe ou tout autre moyen.

Connaître la version de votre instance MariaDB

Après vous être connecté via l’interpréteur mysql ou bien via le GUI HeidiSQL ou encore via le GUI dBeaver, tapez l’une des commandes SQL suivantes pour connaître la version de votre instance MariaDB :

SELECT variable_value AS version FROM global_variables WHERE variable_name = 'version'; SHOW VARIABLES LIKE 'version'; SELECT @@global.version AS version; SELECT @@version AS version;

Téléchargement de l’installeur MariaDB pour Windows

Allez sur la page Download du site de l’éditeur. Sélectionnez la version. Sélection l’OS.

Installation de la nouvelle version

Sous Windows, lors de l’installation d’une nouvelle version, MariaDB propose une mise à jour.