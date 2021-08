GLPI : suppression de tickets enfants à la suppression du ticket parent

2 août 2021

Une de mes clients m’a demandé de lui trouver une solution pour supprimer en cascade des tickets enfants dès lors que le ticket parent était supprimé.

La solution que j’ai choisie, à tort ou à raison, est la création d’un trigger au niveau de la base de données glpi dans MariaDB. Et, après moult essais, j’ai donc validé ce trigger de type before delete sur la table glpi_tickets_tickets :

DELIMITER $$ DROP TRIGGER IF EXISTS before_delete_ticket$$ CREATE TRIGGER before_delete_ticket BEFORE DELETE ON glpi_tickets_tickets FOR EACH ROW BEGIN IF OLD.link=3 THEN UPDATE glpi_tickets SET is_deleted=1 WHERE id=OLD.tickets_id_1; END IF; END $$ DELIMITER ;