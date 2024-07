Hommage à mon maître Jean-Michel Vallet

17 juillet 2024

La 1ère fois que j’ai rencontré Jean-Michel Vallet, c’était à la faculté de droit de Mont-Saint-Aignan, en septembre 1988. Je sortais d’une réunion en vue de mon inscription à un doctorat d’état en sciences économique. Et le moins qu’on puisse dire est que cette réunion s’était très mal passée. Mon sujet de thèse, sur lequel je n’eus rien à dire, était la mesure du chômage chinois dans une société où il en était absent officiellement.

En sortant de la salle, sur ma droite, j’entendais la voix d’un homme qui parlait d’une formation sur les bases de données relationnelles. Cette voix, c’était celle de Jean-Michel. J’ai attendu qu’il termine pour lui demander si je pouvais encore m’y inscrire. La formation commençait en octobre.

Quelques jours après, je suis allé à l’antenne du GRETA Elbeuf Vallée de Seine se situant au Lycée Ferdinand Buisson où je rencontrais un certain Marc Munhoven. Jean-Michel avait choisi de nous présenter le moteur de bases de données Oracle, alors naissant. L’oracle, le pionnier, c’était lui ! Marc et lui furent des visionnaires et je ne les remercierai jamais assez de nous avoir permis d’être employables à la sortie de cette merveilleuse formation. Nous étions les 1ers à avoir été formés par Jean-Michel.

Il nous formait à l’époque sur dBASE III et sur Oracle. Il croyait plus que d’autre à la micro-informatique et aussi à l’interdisciplinarité. Là-encore, il ne s’est jamais trompé. Dès février 1989, il m’a proposé d’aller travailler à l’ESITPA où j’ai fait la rencontre de Patrick Fels. Jean-Michel m’a mis le pied à l’étrier. J’y faisais du dBASE. Puis, j’y ai enseigné le Borland Pascal, puis le Delphi. Tout était à construire.

Ensuite, il m’a proposé de travailler avec lui sur la formation ABD au GRETA. Jean-Michel savait où il allait. Il savait où mener les gens. Sa pédagogie était sans pareil. Il était d’une immense bienveillance.

Quand le GRETA Elbeuf Vallée de Seine a décidé d’arrêter cette formation, il est reparti travailler à Paris, avant d’être embauché au CESI comme directeur de l’EXIA à Mont-Saint-Aignan. Il me fit alors bosser pour la chambre de commerce de Paris. J’avais commencé de travailler au CESI, bien avant lui, en 1998. Quelques années plus tard, il est tombé gravement malade. Il s’en est sorti miraculeusement. Avant sa deuxième opération dont il ne savait pas s’il en reviendrait vivant, il avait décidé de partir avec son fils en Turquie. Puis, quand il a pris sa retraite, nous nous sommes perdus de vue. J’ai eu le plaisir de le revoir lors de l’inhumation d’Emmanuel Colmard. Nous nous sommes embrassés et j’ai ressenti toute cette bienveillance dont il a su me faire part durant toutes ses années. Nous avons parlé de nous revoir. Et je ne savais pas que c’était la dernière fois que je le verrais.

J’aimais profondément Jean-Michel, son calme, sa gentillesse, son humour aussi. Cet homme extraordinaire m’a construit à la fois sur le plan humain et professionnel. Il fut, pour moi, un modèle, une personne inspirante. Au delà de la tristesse qui m’assaille, je dois vous dire que j’ai été fier et heureux d’avoir rencontré et connu cette très belle personne ! Sans lui, je n’aurai jamais été le même homme.