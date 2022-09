Le retour de la formation ABD / DBA en Normandie

Je suis issu d’une de ces formations qui préparaient naguère à ce beau métier d’ABD Administrateur de Base de Données ou DBA pour DataBase Administrator si vous préférez. Elles se sont arrêtées en Normandie il y a 14 ans. Compte tenu des programmes proposées depuis des années par de nombreuses écoles qui forment à l’informatique, les compétences en matière de bases de données sont le fait de personnes âgées de plus de 55 ans. Heureusement, il y a la formation continue qui pallie le déficit en matière de savoir-faire dans ce domaine.

Lundi matin, je serai donc le formateur référent d’une nouvelle formation de ce type chez M2I formation à Mont-Saint-Aignan, de près 1300 heures. C’est pour moi un immense honneur d’avoir la confiance de cette équipe que j’apprécie. J’assurerai près de 55% du contenu sur une période allant du 5 septembre 2022 au 8 août 2023.

L’intérêt de la formation est que le poids consacré aux bases de données est de plus de 37%, au lieu des 25% de ce que proposait le CESI en 2008. Cette formation est sanctionnée par le titre d’Administrateur d’Infrastructure Sécurisée et par deux certifications relatives à SQL Server. Mais l’objectif de la région Normandie est avant tout l’employabilité des 12 stagiaires que je verrai lundi matin à 9 h 00. Et c’est le mien aussi. Les titres et les certifications peuvent bien évidemment y concourir.

Les besoins en matière d’administration de bases de données sont immenses en Normandie et ailleurs. Les DBA, contrairement aux années 1990 et 2000, sont désormais rattachés aux équipes systèmes et réseaux, au sein de l’exploitation. Ils conçoivent les scripts de sauvegarde. Ils tâchent d’optimiser les tables. Ils créent les utilisateurs en l’absence de SSO. Sans eux, les entreprises prennent de grands risques quant à l’intégrité de leurs données.

L’aspect qui me paraît important dans cette nouvelle formation d’administrateur de bases de données est la partie importante consacrée à la sécurité : près de 9% du contenu !

Ce soir, je pense à mon bon maître, Jean-Michel Vallet, qui m’aura tant appris et tant donné.